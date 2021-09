Ein Karlsruher Wissenschaftler und der Salat auf dem Mars

Der Südwestrundfunk (SWR) ist in zwei von zehn Kategorien für den Deutschen Radiopreis 2020 nominiert: SWR Aktuell Radio für die Recherchen des SWR Journalisten und ARD Terrorismusexperten Holger Schmidt zur rechtsterroristischen „Gruppe S“ in der Kategorie „Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ und SWR1 Baden-Württemberg mit der Serie „Eingefroren in der Arktis – mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern“ in der Kategorie „Beste Innovation am Morgen“. mehr...