Die Grundwasserpegel haben sich nach den starken Niederschlägen in diesem Winter erholt. Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre waren die Pegel auf sehr niedrigem Niveau.

Am Oberrhein sind die Pegel fast wieder auf Normalniveau, also im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte. Das erklärt die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe. In manchen Gegenden wie dem Kraichgau sei man davon zwar noch ein Stück weit entfernt, aber auch dort haben sich die Niederschläge bemerkbar gemacht, die Pegel seien deutlich gestiegen.

Grundwasser - Leben aus der Tiefe SWR SWR / Planet Schule -

Seit Jahresbeginn gab es überdurchschnittlich viel Regen und Schnee. Nachdem die Böden richtig feucht waren, konnte auch viel Nässe bis ins Grundwasser durchsickern.