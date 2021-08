per Mail teilen

Der Regen der vergangenen Wochen hat die Grundwasserverhältnisse in Baden Württemberg stabilisiert. Allerdings trifft das nicht für alle Regionen zu, berichtet die Karlsruher Landesanstalt für Umwelt (LUBW). Der Kraichgau und der Nordschwarzwald fallen im Landesvergleich mit roten Marken auf der LUBW Karte auf. In beiden Regionen werden die Grundwasservorräte als unterdurchschnittlich bewertet, während sie sich beispielsweise in der Rheinebene dank der Juniniederschläge deutlich entspannt haben. Ende Juni sei im Land ein insgesamt mittleres Grundwasserniveau zu verzeichnen. Allerdings konnten der viele Regen weder einen Neubildungsprozess anregen noch Grundwasseranstiege bewirken. Im Jahresvergleich sind die Grundwassserwerte angestiegen. Engpässe seien nicht zu erwarten.