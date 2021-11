Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist der Grundstein für das Lern- und Anwendungszentrum gelegt worden. In dem Zentrum sollen Produkte fächerübergreifend von der Idee bis zur Nutzung entwickelt werden. Das rund 3.000 Quadratmeter große Gebäude an der Kaiserstraße wird aus einem niedrigen Werkstattgebäude und einem fünfgeschossigen Haupthaus bestehen. Das Land Baden-Württemberg investiert gut 20 Millionen Euro in den Neubau.