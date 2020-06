Seit zwei Wochen ist in Baden Württemberg wieder Schule. Es dürfen auch wieder Kinder ins Klassenzimmer, die nicht in Notbetreuung sind, in eine Prüfungsklasse oder Kursstufe gehen. Seit Montag gilt für alle Grundschüler der Regelbetrieb. Was das für Schüler und Lehrer heißt, darüber hat sich Susanne Lohse informiert.

Seit zwei Wochen ist in Baden Württemberg wieder Schule. Es dürfen auch wieder Kinder ins Klassenzimmer, die nicht in Notbetreuung sind, in eine Prüfungsklasse oder Kursstufe gehen. Ein – wie es heißt – rollierendes System soll dafür sorgen, dass der Gesundheitsschutz für Schüler und Lehrer gewährleistet ist. Und das Kultusministerium will noch weiter lockern: ab heute gilt für alle Grundschüler der Regelbetrieb. Was das für Schüler und Lehrer heißt, darüber hat sich Susanne Lohse informiert.