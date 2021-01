Ab Montag dürfen Kitas und Grundschulen wieder regulär öffnen. Kommunen wie Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden haben individuelle Konzepte im Hinblick auf die Hygienekonzepte erstellt.

In vielen Städten und Gemeinden in der Region endet zum 29. Juni die Notbetreuung. Ab dann sollen alle Kinder wieder die Möglichkeit bekommen in die Grundschule zu gehen. Die Vorgaben für Kitas und Grundschulen sind dabei ähnlich. So fällt etwa auch hier die Abstandsregelung für Kinder untereinander weg.

"Ich bin froh, dass für die Grundschüler am kommenden Montag wieder der Alltag beginnt." Cornelia Petzold-Schick (parteilos), Oberbürgermeisterin Bruchsal

Über die Notbetreuung in den vergangenen Wochen hätte man vielen Familien weiterhelfen können, sagt die Oberbürgermeisterin weiter. In Baden-Baden hat die Stadt zusammen mit den Schulen ein tragfähiges Konzept für die Grundschulöffnung erarbeitet. Das bedeutet insbesondere eine Personalverschiebung um an allen Schulen eine Betreuung gewährleisten zu können, so die Stadt.

Kommunen arbeiten eng mit Trägern zusammen

Auch in Städten wie Karlsruhe, Pforzheim, Stutensee oder Rastatt stehen die Stadtverwaltungen im regen Austausch mit den Schulträgern. In Rastatt geht es um den Regelunterricht und das Betreuungsangebot für rund 1.600 Kinder.

Kitas bereiten sich auf Rückkehr der Kinder vor

Ähnlich sieht es derzeit in den Kindertagesstätten in der Region aus. In Ottersdorf oder Rheinau-Nord (Landkreis Rastatt) kehren beispielsweise knapp 600 Mädchen und Jungen zurück in die Einrichtungen. Die städtischen Kitas in Rastatt sollen ab Montag wieder zu den normalen Zeiten öffnen.

"Die Vielfalt, die unsere lokale Kitalandschaft aufweist, und die Heterogenität der Trägerstruktur hat sich angesichts der unvorhersehbaren Herausforderungen der letzten Monate besonders bewährt." Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister Karlsruhe

In Karlsruhe und anderen Städten soll ab dem 29. Juni die Betreuung der Kinder dann in konstanten Gruppen in den jeweiligen Einrichtungen stattfinden - auf offenen Austausch soll zunächst weiter verzichtet werden.

Gelockerte Landesverordnung aufgrund von Studienergebnissen

Die Öffnung geht zurück auf eine Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Grundlage für die Öffnung sind erste Ergebnisse einer Corona-Kinderstudie, die die Landesregierung gemeinsam mit leitenden Wissenschaftlern vorgestellt hat.