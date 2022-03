Die Grünhütte in Bad Wildbad ist von der Schwarzwald Tourismus GmbH als Ausflugslokal des Jahres ausgezeichnet worden und bekommt den sogenannten Schwarzwald Genuss-Award "Kuckuck". In derselben Kategorie belegte Schwitzers Brasserie aus Waldbronn Platz drei. Das Lillehus Cafe in Ettlingen landete in der Kategorie "Cafe des Jahres" auf dem zweiten Platz. Der Kuckuck ist ein Publikumspreis, für 124 nominierte Betriebe waren mehr als 45.000 Stimmen abgegeben worden.