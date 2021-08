per Mail teilen

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe veranstaltet Freitag und Samstag eine großangelegte Übung in Daxlanden und im Rheinhafen. Es handelt sich um den einmal im Jahr stattfindenden Grundausbildungslehrgang , an dem auch freiwillige Feuerwehren teilnehmen. Wegen Corona findet die Übung nicht wie sonst üblich auf einem Kasernengelände statt. Da Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung realitätsnah geübt werden, kommen Pyrotechnik, verunfallte Fahrzeuge und Sirenen zum Einsatz. Das könne zu Lärm und Störungen des Verkehrs führen, so die Stadt. Trotz der Übung sollten Bürger ungewöhnliche Wahrnehmungen, wie Rauch, über Notruf melden. Die Karlsruher Leitstellen würden dann prüfen, ob es sich um einen Ernst- oder Übungsfall handelt.