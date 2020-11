Mit einer drei Tage dauernden Großübung am Karlsruher Marktplatz will sich die Feuerwehr auf mögliche Einsätze im Tunnel der Kombilösung vorbereiten. Vom zweiten bis zum vierten November werden nach Angaben der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (KASIG) bis zu zehn Feuerwehrfahrzeuge auf dem Markplatz vor- und wieder wegfahren. Außerdem werden Feuerwehrleute in voller Montur den Treppenabgang vor der Evangelischen Stadtkirche hinunter in den Tunnel laufen. Konkret üben will die Feuerwehr die Bergung von Personen, die unter eine anfahrende Bahn geraten sind.