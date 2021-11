per Mail teilen

Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen den Verkauf gefälschter Impfpässe vorgegangen. Dabei wurden auch Häuser in Karlsruhe durchsucht. Mehr als 200 Polizisten durchsuchten in Baden-Württemberg und Hessen 23 Häuser - auch in Heidelberg, Frankfurt und Wiesbaden. Zwei mutmaßliche Fälscher aus Südhessen wurden festgenommen, ebenso mindestens 12 ihrer Kunden.