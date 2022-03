Mit der Übernahme der Karlsruher Real Filiale an der Durlacher Allee Ende August wird das Einkaufszentrum für drei Monate geschlossen. Das teilt der neue Betreiber Kaufland mit. In der Zeit soll das Haus umgebaut werden. Die neue Kaufland Filiale wird dann nach Unternehmensangaben im Dezember wieder öffnen. Die Mitarbeiter werden übernommen und auch in der Zeit der Schließung in anderen Kaufland Filialen eingesetzt.