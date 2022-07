per Mail teilen

Stimmgewaltig geht es an diesem Wochenende in Karlsruhe zu. Unter dem Motto „Unisono - vielstimmig eins ...“ findet seit Freitagabend ein großes Chorfest der Evangelischen Landeskirche in Baden statt. Auf dem Programm stehen Konzerte, Workshops, Gottesdienste, ein offenes Singen sowie spezielle Angebote für Kinder. Singen macht glücklich und es vereint, hat unsere Reporterin Susanne Lohse beim Rundgang Samstag durch die Stadt erfahren.