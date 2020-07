In der Karlsruher Tunnelbaustelle für die Kombilösung sind nach einem Rohrbruch 200.000 Liter Wasser ausgelaufen. Das hat die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) mitgeteilt.

Heute sind Gutachter vor Ort, um sich den Schaden anzuschauen. Der Wasserrohrbruch war bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni. Dabei sind im Straßenbahntunnel der Kombilösung laut Kasig insgesamt 200.000 Liter Wasser ausgelaufen - das entspricht etwa 1.300 Badewannenfüllungen. Das Wasser strömte ins Gleisbett der Haltestelle Europaplatz und auch in den Tunnelabschnitt in Richtung der Haltestelle Lammstraße.

Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup begutachtet Schaden

Auf seinem Weg in den Tunnel floss das Wasser unter anderem auch in Technikräume, in im Beton eingegossene Kabelkanäle und in Kabelschächte. Grund für den Wasserschaden ist wohl eine provisorische Bauwasserleitung, die gebrochen ist. Am Donnerstag wird sich Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) selbst ein Bild machen.