Bei einem Brand in einem Schnellimbiss in Pforzheim ist am Nachmittag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Laut Polizei brach das Feuer vermutlich durch einen Fettbrand am Grill aus. Durch den Kamin des Imbisses gelangte Rauch in das angrenzende Wohngebäude. Die ersten zwei Stockwerke wurden vorsorglich geräumt. Dabei verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Räume gelüftet wurden, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.