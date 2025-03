Nach Angaben der Polizei besteht keine Bedrohungslage in der Karlsruher Innenstadt. Dort waren am Mittwochmorgen an mehreren Stellen Einsatzkräfte der Polizei ausgerückt.

Die Karlsruher Polizei hat in einem Beitrag im Kurznachrichtendienst X mitgeteilt, dass keine aktuelle Bedrohungslage in der Karlsruher Innenstadt besteht. Die eingegangenen Hinweise seien durch Einsatzkräfte überprüft worden, heißt es. Am Morgen war es zu einem größeren Polizeieinsatz an mehreren Stellen in der Innenstadt gekommen.

Update: Die eingegangenen Hinweise wurden durch unsere #Einsatzkräfte überprüft. Es besteht keine aktuelle Bedrohungslage in der #Karlsruher Innenstadt. Die #Polizei reduziert ihre Maßnahmen vor Ort.

Mitarbeiter in Karlsruher Café wurde mutmaßlich bedroht

Zuvor sprach die Polizei von einer verdächtigen Wahrnehmung in einem Café am Berliner Platz. Dort soll gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen ein Mitarbeiter bedroht worden sein. Der mutmaßliche Täter sei im Anschluss geflüchtet. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Mittwochs bekannt geben.