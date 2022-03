Brennende Heuballen sorgen für Feuerwehr-Großeinsatz in Ettlingen

In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sind am Freitag rund 400 Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag.

Das Feuer war am Morgen auf einem Ettlinger Reiterhof ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, immer wieder entstanden neue Glutnester.. Feuerwehrleute bekämpfen Glut im Heulager Rund 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren aus Ettlingen und der Umgebung warten vor Ort und transportieren die Strohballen nach und nach aus dem Strohlager. Dort war das Feuer am Freitagmorgen ausgebrochen. In der Scheune untergebrachte Rinder wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Feuerwehr bekämpft das Feuer auf einem Ettlinger Reiterhof Einsatzreport24 Der Sachschaden wird aktuell auf rund 150.000 Euro geschätzt. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.