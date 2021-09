per Mail teilen

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim biegt die Große Woche auf die Zielgerade ein. Am Samstag und Sonntag stehen insgesamt 23 Rennen auf dem Programm. Nach Mitteilung des neuen Rennveranstalters Baden Galopp wird der Höhepunkt der Großen Woche der Große Preis von Baden am Sonntag sein. Das Rennen geht über eine Distanz von 2.400 Metern und ist mit 160.000 Euro dotiert.