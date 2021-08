per Mail teilen

Auf der Iffezheimer Galopprennbahn beginnt am kommenden Sonntag die Große Woche. Auf dem Programm stehen an den vier geplanten Veranstaltungstagen insgesamt 46 Galopprennen.

Erst vor fünf Monaten hatte der neue Pächter "Baden Galopp" die Iffezheimer Rennbahn übernommen. Nun steht die erste große Bewährungsprobe für die neue Organisation vor der Tür.

Geläuf in gutem Zustand

Die Vorbereitungen für die Große Woche lägen im Zeitplan, das Geläuf sei in gutem Zustand, so Stephan Buchner von "Baden Galopp". Coronabedingt dürfen sich maximal 10.000 Besucherinnen und Besucher zeitgleich auf dem Rennbahngelände in Iffezheim aufhalten.

Mehr als 200 Pferde bei der Jährlings-Auktion

Sportlicher Höhepunkt ist der Große Preis von Baden am fünften September. Ende kommender Woche wird es auch wieder die traditionelle Jährlingsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG geben. Mehr als 200 Rennpferde stehen dann zur Versteigerung.