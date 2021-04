per Mail teilen

Die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) startet im Sommer eine groß angelegte Studie zur Verbreitung der Asiatischen Tigermücke entlang des Rheins. Die Stechmücken-Art tauchte erstmals vor 14 Jahren am Oberrhein auf.

Die Stechmücke kam vor etwa 30 Jahren über den internationalen Welthandel nach Europa, ist tagaktiv und legt ihre Eier in Behältnissen mit stehendem Wasser ab: zum Beispiel in Regentonnen, alten Autoreifen oder verstopften Regenrinnen. Im Juli werde das Projekt mit dem Aufstellen von Mückenfallen gestartet.

Groß angelegte Studie entlang des Rheins

In den nächsten fünf Jahren will die KABS das gesamte Gebiet zwischen Bingen im Norden und dem Kaiserstuhl im Süden untersuchen. Die Asiatische Tigermücke kann Viren übertragen. Dies ist jedoch aus Sicht von Experten in der Rheinebene recht unwahrscheinlich.

Mückenfunde bitte melden

In Karlsruhe waren bereits 2017 Tigermücken nachgewiesen worden. Zuvor gab es Fundorte in Freiburg und Heidelberg. Die Kabs hat zu ihrer Bekämpfung im Karlsruher Osten rund 40 Hektar mit BTI behandelt. Die Aktionsgemeinschaft bittet die Bevölkerung, verdächtige Mücken mit schwarz-weißen Streifen zu melden