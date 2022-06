Große Suchaktion nach Seniorin

per Mail teilen

Mit einem großen Suchtrupp sowie einem Hubschrauber, hat die Polizei am Dienstag in Baden-Baden nach einer verschwundenen Seniorin gesucht. Die Familie der dementen Frau hatte sie zuvor am späten Nachmittag als vermisst gemeldet. Ein mehrstündiger Einsatz der Polizei blieb aber erfolglos und musste kurz nach Mitternacht abgebrochen werden. Wenig später meldete sich jedoch ein Autofahrer bei der Polizei, der die Seniorin auf einer Straße im Baden-Badener Ortsteil Ebersteinburg entdeckt hatte. Die Frau konnte schließlich unbeschadet zu ihrer Familie zurückgebracht werden.