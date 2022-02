Nichts zum Essen - was sich hinter der großen Pilzsammlung in Karlsruhe verbirgt

Pilze sind eine Art Umweltpolizei. Ohne sie würde die Erdoberfläche in einem organischen Sumpf ersticken - sagt Markus Scholler, Mykologe am Naturkundemuseum Karlsruhe.

In Sachen Pilze liegt Karlsruhe an der Spitze in Baden-Württemberg. Im Staatlichen Museum für Naturkunde befindet sich die größte Pilzsammlung des Landes. Der wissenschaftliche Schatz lagert dort ordentlich gepresst, getrocknet und in Papphüllen gestapelt in großen Stahlschränken.

Die ältesten Pilze im Herbarium sind über 200 Jahre alt

Oft handelt es sich bei den Belegen nur um winzig kleine Sporen oder um verschrumpelte Pilzexemplare. Die ältesten sind über 200 Jahre alt, datiert auf Anfang des 18. Jahrhunderts. Weil es inzwischen mehr als 110.000 Belege sind, ist die Sammlung aus Platzgründen auf zwei Standorte verteilt: im Pavillon des Naturkundemuseums in der Innenstadt und in einer Lagerhalle im Karlsruher Rheinhafen.

Dr. Markus Scholler ist Kurator und Leiter des Herbariums. Als Mykologe publiziert er wissenschaftliche Arbeiten - unter anderem zu seinem Forschungsschwerpunkt, den Rostpilzen. Rostpilze sind pflanzenparasitische Kleinpilze, die große Schäden anrichten und ganze Ernten vernichten können, wenn sie zum Beispiel Weizenpflanzen befallen.

50 Prozent der Pilzsammlung in Karlsruhe ist digitalisiert

Außerdem digitalisiert Markus Scholler zusammen mit seinen wissenschaftlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern die Karlsruher Sammlung. Dann können andere Forscher und Privatpersonen aus aller Welt online auf die Pilzdatenbank zugreifen. Etwa 50 Prozent sind bereits digitalisiert. Bis alles erfasst ist, wird es noch Jahre dauern.

Pilze sind enorm wichtig, erklärt Markus Scholler. Ohne sie wachsen keine Pflanzen. Sie sind aber auch wichtig, um totes organisches Material abzubauen.

"Ohne Pilze würde die Erdoberfläche in einem organischen Sumpf ersticken."

Neu beschriebene Pilzart in Karlsruhe: die Inocybe Strickeriana

Experten schätzen, dass es rund 1,5 Millionen Pilzarten gibt. Einen großen Teil davon kennt man gar nicht, sie sind wissenschaftlich noch nicht beschrieben. Für Pilze gilt, so erklärt Markus Scholler, dass deren Artenvielfalt in den Städten sehr viel größer ist als auf dem Land. Das hängt mit den guten Wachstumsbedingungen für Pilze in den Parkanlagen zusammen - alte, einheimische Bäume sind besonders gute Orte, so der Mykologe.

Auch aus Karlsruhe gibt es einen Beleg zu einer neu beschriebenen Pilzart. Die wurde zu Ehren des Pilzkundlers Paul Stricker aus Karlsruhe benannt: die Inocybe Strickeriana.

"Das zeigt, dass die Pilzvielfalt im urbanen Gebiet von Karlsruhe sehr hoch ist."

Vorsicht bei den Champignons - nicht alle sind genießbar

Besonders gut gedeiht im Raum Karlsruhe der Gift-Champignon. Dessen Fruchtkörper wird oft gesammelt und gegessen, weil er leicht mit dem Zucht-Champignon zu verwechseln ist. Die Vergiftungserscheinungen durch ihn sind aber nicht gravierend, beruhigt Markus Scholler. Trotzdem bekommt er wegen diesem und anderen Pilzen regelmäßig Anrufe aus den Krankenhäusern, weil der Mykologe auch Pilzberatung macht und bei der Giftnotrufzentrale in Freiburg gelistet ist.