Ab dem 1. März gilt auch im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) das Jugendticket Baden-Württemberg. Das Interesse am neuen Tarif ist groß. Aber es gibt viele Fragen.

Am 1. März 2023 wird im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) das landesweite KVV JugendticketBW eingeführt. Das Ticket kostet 365 Euro im Jahr und gilt rund um die Uhr in ganz Baden-Württemberg und im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds.

Jugendticket als wichtiger Einstieg in den ÖPNV

Der KVV hatte den Vertriebsstart für das JugendticketBW wochenlang vorbereitet. Jetzt wird das Ticket eingeführt. Das Interesse sei den Erwartungen entsprechend groß, so ein Sprecher des KVV gegenüber dem SWR. Viele Kundinnen und Kunden wenden sich vor allem mit Fragen bezüglich eines Abo-Wechsels und der Funktion des neuen Tickets an die Hotline des Verkehrsverbunds. Viele Fragen beziehen sich auch auf das Deutschlandticket, das ebenfalls in diesem Jahr eingeführt und vom KVV vertrieben wird.

"Wir haben den Eindruck, dass das Jugendticket als sehr attraktiv wahrgenommen wird."

Bereits rund 1.000 neue Kunden gewonnen

Kostengünstige Tickets seien wichtige Bausteine, um den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver zu machen und die klimafreundliche Verkehrswende vor Ort weiter voranzutreiben, so der Aufsichtsratsvorsitzende des KVV und Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) im Vorfeld der Einführung. Der Plan, neue Kunden zu gewinnen, scheint aufzugehen. Noch vor der offiziellen Einführung des Jugendtickets habe man mit dem neuen Tarif rund 1.000 neue Abonnenten hinzugewonnen, so der KVV-Sprecher.

Häufig gestellte Fragen von Kundinnen und Kunden des KVV:

Wo und für wen gilt das Jugendticket und mit welcher Besonderheit im KVV-Gebiet?

Das Ticket gilt für alle Personen unter 21 und für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis bis 27 Jahre. Es gilt in ganz Baden-Württemberg. Wenn das Ticket im KVV-Gebiet gekauft wird, gilt es auch auf der rheinland-pfälzischen Seite des KVV-Gebiets, also zum Beispiel bis Wörth, Kandel und Germersheim.

Was tun, wenn man schon ein Ticket hat?

Wenn man die Scoolcard des KVV hat, dann kommt das Jugendticket mit der Post. Das Abonnement wurde automatisch umgestellt. Wer ein Studiticket hat, kann sich die Kosten dafür online über diesen Link zurückerstatten lassen.

Es ist deutlich günstiger als andere Tarife, aber sind 365 Euro auf ein Mal nicht zu viel?

Das Ticket wird monatlich bezahlt, das sind pro Monat 30,42 Euro. Dadurch wird das Jugendticket, wenn man es ganz genau nimmt, zum 365,04-Euro-Ticket. Studierende zahlen aufs Jahr hochgerechnet nur 330 Euro. Das liegt daran, dass dort der Anteil des Semesterbeitrags, der an den KVV geht, angerechnet wird. Die Mindestlaufzeit des Jugendtickets beträgt grundsätzlich ein Jahr.

Gibt es beim KVV eine Sonderregelung zur Kündigung von Abokarten?

Beim KVV können Abotickets, auch das Jugendticket, nach drei ununterbrochenen Abomonaten ohne zusätzliche Gebühr gekündigt werden. Davor kann auch gekündigt werden, aber es wird ein sogenannter Unterschiedsbeitrag erhoben, nämlich der Differenzbetrag zu einem regulären Monatsticket.

Für alle Fragen rund um das neue JugendicketBW und das Deutschlandticket stehe der KVV als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung, betont Geschäftsführer Alexander Pischon.