Brand in Produktionshalle in Waghäusel flammt immer wieder auf

Ein Feuer in einer Produktionshalle in Waghäusel hat in der Nacht zum Montag einen Millionenschaden verursacht. Immer wieder flackern Brandherde auf, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Karlsruhe.

Wann das Feuer in der etwa 4.000 Quadratmeter großen Halle vollständig gelöscht sein könnte, blieb bis zum Montagabend offen. Bei einem Brand in einer Prodktionshalle der Firma Simag, einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Waghäusel-Wiesental (Kreis Karlsruhe), ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Zwei Personen konnte die Feuerwehr unverletzt aus der Halle retten. Video herunterladen (5,7 MB | MP4) Brand in Waghäusel: Decke der Lagerhalle teils eingestürzt Das Feuer breitete sich vom Wareneingangsbereich rasend schnell auf die gesamte Dachkonstruktion aus. Ein Teil der Zwischendecke stürzte daraufhin ein. Der Zugang zu der Produktionshalle war für die rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk teilweise sehr schwierig - ein Tor musste mit einem Radlader eingerissen werden. Gegen Morgen war der Brand weitgehend gelöscht. Allerdings vermutet die Feuerwehr noch Glutnester unter dem teilweise eingestürzten Gebäude. Diese zu löschen werde vermutlich den ganzen Montag dauern, hieß es vom Einsatzort. Um Umweltschäden auszuschließen, wurde das Löschwasser aufgefangen und nach Chemikalien untersucht. Eine Feuerwehrdrohne lieferte Wärmebilder, um die Brandherde im Dachstuhl zu orten. NonstopNews - Fabian Geier Drohne der Feuerwehr Kronau liefert Bilder per Wärmebildkamera Während der Löscharbeiten lieferte eine Drohne der Feuerwehr Kronau Wärmebilder an die Einsatzstelle, sodass die Brandorte in der Produktionshalle gezielt ausgemacht und gelöscht werden konnten. Die Brandursache ist unklar, sie soll jetzt durch Experten ermittelt werden. Durch den Brand hatte sich eine riesige Rauchwolke gebildet, sodass die Bevölkerung bis zum Morgen vorsichtshalber gebeten wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung ist inzwischen aufgehoben.