Am Dienstagabend entfachte ein Gas-Grill einen Brand auf einem Balkon in Bruchsal. Das Feuer griff laut Feuerwehr rasch auf den Dachstuhl über. Zur Brandursache wird nun ermittelt.

Bei einem Grillabend auf einem Balkon ist am Dienstag in Bruchsal im Kreis Karlsruhe ein Gas-Grill in Brand geraten. Der Balkon, sowie Teile des Dachs und der Fassade wurden dabei Beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt am Gas-Grill als Brandursache.

Bruchsal: Dach für Löscharbeiten zum Teil abgedeckt

Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe sich das Feuer auf das Dach über dem Balkon ausgeweitet. Deswegen wurden laut der Freiwilligen Feuerwehr Bruchsal weitere Einsatzkräfte angefordert. Nach Angaben der Feuerwehr versuchten die Bewohner noch, das Feuer selbst zu löschen, was ihnen allerdings nicht gelang. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, niemand wurde dabei verletzt.

Der Brand auf dem Balkon konnte schnell gelöscht werden, der Dachstuhlbrand beschäftigte die Einsatzkräfte hingegen länger. Laut Feuerwehr mussten Dachziegel und Teile der darunter liegenden Abdeckung entfernt werden, um Glutnester zu löschen.

Ermittlungen zum Brand auf dem Balkon

Fünf Bewohner seien vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht worden. Laut Polizei ist aber niemand zu Schaden gekommen.