Der Baden-Badener Leasing-Konzern Grenke will sein umstrittenes Franchise-Modell in den Konzern integrieren. Grenke reagiert damit auf die Vorwürfe eines britischen Finanzinvestors. Der britische Börsenspekulant Fraser Parring hatte das bisherige Franchise-System als großes Betrugskonstrukt bezeichnet, mit Scheingewinnen und zu hoch ausgewiesen Geldbeständen. Die Grenke-Aktie war daraufhin stark abgestürzt. Jetzt versucht der Konzern, auch diesen Vorwürfen die Grundlage zu nehmen: Grenke will seine Firmenableger in den kommenden anderthalb Jahren in den Konzern integrieren. Das heißt: Sie sollen nicht mehr über die zwischengeschaltete externe Gesellschaft, sondern über Grenke direkt finanziert werden. Außerdem hat der Konzern angekündigt, den Vorstand zu erweitern um das Ressort Risikocontrolling, Recht und Compliance.