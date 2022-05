Grenke AG will Gewinn bis 2024 verdoppeln

Das Leasingunternehmen Grenke in Baden-Baden will laut einer am Freitag vorgestellten Strategie bis 2024 Gewinn und Neugeschäft verdoppeln. Die Grenke AG strebt demnach ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von 140 Millionen an. Erreicht werden soll das laut dem Papier, das in Frankfurt Investoren vorgestellt wurde, durch die Stärkung des internationalen Vertriebs. Insbesondere das kleinteilige Leasinggeschäft wolle Grenke ausweiten. Nach einer Sonderprüfung hatte die Finanzaufsicht Bafin im Februar von der Geschäftsleitung höhere Eigenmittel und eine Anpassung der Geschäftsordnung gefordert. Ein britischer Investor hatte Grenke zuvor überteuerte Firmenkäufe und Geldwäsche vorgeworfen und eine Krise beim Baden-Badener Unternehmen ausgelöst.