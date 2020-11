per Mail teilen

Der Baden-Badener Unternehmer Wolfgang Grenke steht für weitere zwei Jahre an der Spitze des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertages. Die Mitglieder der Organisation wählten ihn am Donnerstag erneut zum Präsidenten, zum dritten und letzten Mal. Grenke ist auch Präsident der IHK Karlsruhe und war kürzlich wegen Bilanzmanipulations-Vorwürfen einer Investorengruppe in die Schlagzeilen geraten.