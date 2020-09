Die Polizei in Baden-Baden hat erneut eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti aufgeklärt. Dabei wurden Mitte Juni am Bahnhof Oos und in der Innenstadt städtische Gebäude, Stromkästen, Brücken und eine Unterführung beschmiert - mit einem Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich, so die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 17- und einem 15-Jährigen. Zudem haben die Beamten weitere Sprayer im Visier.