In Pforzheim hat die Polizei am Donnerstagabend eine 18-jährige Frau und einen 19-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Sie wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie eine Bushaltestelle in der Stadt mit Graffiti besprüht haben. Eine dritte Person, die ebenfalls beteiligt gewesen sein soll, wird noch gesucht. Die beiden erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.