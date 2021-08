Die "Deutsche Erdwärme" hat die Genehmigung für Bohrungen auf Grundlage eines eigenen Gutachtens vom Landesbergamt erhalten. Doch die Gemeinde Graben-Neudorf möchte ein zweites, unabhängiges seismologisches Gutachten, um mögliche Risiken auszuschließen.

Bei der Genehmigung für eine Geothermiebohrung der Karlsruher Firma "Deutsche Erdwärme" fehlt aus Sicht von Bürgermeister Christian Eheim (SPD) ein unabhängiges seismologisches Gutachten. Die Genehmigung durch das Bergamt in Freiburg erfolgte auf Grundlage nur eines Gutachtens, das zudem vom Investor in Auftrag gegeben wurde.

"Wir sind sehr überrascht, dass das Bergamt diese Chance verspielt hat."

Die Geothermiefirma "Deutsche Erdwärme" hatte Anfang der Woche eine erste Bohrgenehmigung für eine Tiefenbohrung in Graben-Neudorf erhalten. Laut Bergamt und dem Landesforschungszentrum für Geothermie seien Erdbebenschäden nicht zu erwarten.

Geothermie-Schäden nach einer Bohrung in Baden-Württemberg dpa Bildfunk picture alliance / Patrick Seeger/dpa | Patrick Seeger

Genau das möchte die Gemeinde Graben-Neudorf durch ein unabhängiges seismologisches Gutachten bestätigt wissen, um Fälle wie im badischen Staufen oder in Vendenheim im Elsass zu vermeiden. In Staufen hatten Geothermie-Bohrungen mutmaßlich zu Geländehebungen und Rissen in Gebäuden geführt. In Vendenheim war nach einer Serie von Erdbeben ein Geothermie-Projekt auf Eis gelegt worden.

Für die "Deutsche Erdwärme" mit gleich vier Projekten in der Region in Planung ist die erste Bohrgenehmigung ein Meilenstein. Das Unternehmen darf mit der Erlaubnis des Freiburger Bergamtes eine von zwei Tiefenbohrungen vornehmen, um bei Graben-Neudorf Erdwärme zu fördern. Das Unternehmen plant den Bohrplatz gegenüber der Firma SEW in Graben-Neudorf einzurichten. Stand jetzt könnten die Bohrungen im Januar beginnen.