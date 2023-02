Startrompeter Walter Scholz spielt für Gotthilf Fischer

per Mail teilen

Gotthilf Fischer hatte einen letzten Wunsch: An seinem Grabe sollte Walter Scholz Trompete spielen. Wegen Corona war das erst jetzt möglich.

"Behüt´ Dich Gott" aus "Der Trompeter von Säckingen" – diese Melodie hatte sich Gotthilf Fischer noch selbst zu seiner Beisetzung gewünscht. Kein anderer als der in Achern lebende Walter Scholz.

"Gotthilf und mich verband eine 50-jährige Freundschaft"

Trauerfeier für Gotthilf Fischer konnte wegen Corona nicht stattfinden

Im Dezember 2020 starb Gotthilf Fischer - wegen Corona konnte die musikalische Trauerfeier aber nicht stattfinden und wurde nun nachgeholt.

Neben Walter Scholz, den Herbert von Karajan einst als "Jahrhundert-Trompeter" bezeichnete, waren auch ehemalige Mitglieder der Fischerchöre am Grab in Weinstadt in der Nähe von Stuttgart präsent. Der Männerchor MPC2000 brachte Deutschlands berühmtestem Chorleiter ein letztes Ständchen.

Blick auf das Grab von Gotthilf Fischer SWR Teo Jaegersberg

Gotthilf Fischer war über Jahrzehnte hinweg in der Volksmusik-Szene eine Institution. Tausende von Menschen haben mit ihm in den nach ihm benannten Fischerchören gesungen. Die Auftritte der Fischer-Chöre führten Gotthilf Fischer rund um den Erdball.