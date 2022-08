per Mail teilen

Durch die Hitze und Trockenheit müssen Feuerwehren derzeit immer wieder zu Bränden in Wäldern oder auf Wiesen und Feldern ausrücken. Die Feuerwehr in Bruchsal hatte es am Wochenende mit einem kuriosen Brand zu tun. Auf dem Friedhof hat ein Grab gebrannt. Auch für die Feuerwehrleute war das ein außergewöhnlicher Einsatz. Sven Huck