GPS-System überführt Diebe von Mährobotern

per Mail teilen

Diebe haben laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag sechs Mähroboter im Wert von 22.000 Euro vom Vereinsgelände eines Sportvereins im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld gestohlen. Das eingebaute GPS-System wurde ihnen jetzt zum Verhängnis. Nur wenige Tage nach dem Diebstahl hat die Polizei den Angaben zufolge die Mähroboter bei einer Hausdurchsuchung in Hagsfeld sichergestellt. Ein eingebautes GPS-System ermöglichte den Beamten demnach die Ortung der Geräte. Als Verantwortliche für den Diebstahl gelten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 29 Jahren. Im Rahmen der Hausdurchsuchung hat die Polizei eigenen Angaben zufolge weiteres vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Spätestens am Montag sollen die Mähroboter wieder auf dem Vereinsgelände installiert werden.