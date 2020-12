Diese Corona-Regeln gelten aktuell bei Gottesdiensten

Nach der landesweiten Ausrufung von Pandemie-Stufe 3 hatte das Kultusministerium auch die Vorgaben für das kirchliche Leben aktualisiert. So dürfen an religiösen Veranstaltungen im Freien höchstens 500 Personen teilnehmen. Die Corona-Regeln sehen keine konkrete Obergrenze für die Zahl der Gottesdienstbesucher in Innenräumen vor. Allerdings müssen die Abstandsregeln jederzeit gewahrt werden, vom Eintritt bis zum Verlassen der Kirche. Verboten ist die Kelch-Kommunion. Daraufhin haben auch die Bistümer und Landeskirchen in Baden-Württemberg ihre Schutzkonzepte für Gottesdienste und das gesamte kirchliche Leben angepasst. Demnach gilt nun auch während der Gottesdienste eine Maskenpflicht. Neu ist zudem, dass für jeden Gottesdienst Listen mit den Kontaktdaten der Teilnehmer ausgefüllt werden, die bei einem Corona-Fall an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden können. Auch auf das gemeinsame, laute Singen und Beten soll bis auf Weiteres verzichtet werden, teilten die Kirchen mit. Nur in der württembergischen evangelischen Landeskirche ist Gemeindegesang erlaubt, solange im Landkreis die 7-Tage-Inzidenz nicht auf 50 pro 100.000 Einwohner steigt.