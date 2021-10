Gemeinde im Landkreis Karlsruhe bietet weiterhin kostenlose Corona-Tests an

In Gondelsheim (Kreis Karlsruhe) sind Corona-Schnelltests weiterhin für alle kostenlos. Das 4.000-Einwohner-Dorf ist die einzige Gemeinde in Baden-Württemberg mit einem solchen Testangebot.

Gondelsheim zahlt die Corona-Tests für seine Einwohnerinnen und Einwohner nun aus eigener Tasche. Um einen Test-Tourismus zu verhindern, muss man vor dem Testen nachweisen, dass man in Gondelsheim wohnt. Im Gegensatz zu Tübingen sind hier auch die Testnachweise kostenlos, mit denen für Ungeimpfte beispielsweise ein Restaurantbesuch möglich ist. Getestet werden alle Gondelsheimer Bürger, egal ob geimpft oder nicht.

Das Testzentrum in Gondelsheim hat an zwei Tagen in der Woche geöffnet: Montags morgens und Samstag vormittags. SWR

Bürgermeister sieht kostenpflichtige Tests kritisch

Das Ende der kostenlosen Tests sei zu schnell gekommen, der Schritt sei zu hart, sagt Gondelsheims Bürgermeister Markus Rupp (SPD). Deswegen investiert die Gemeinde zunächst rund 3.000 Euro, um das Angebot aufrecht zu erhalten. Man rechnet mit rund 40 Tests pro Woche. Das Test-Angebot ist vorerst bis Ende November begrenzt. Damit sorge man auch für mehr Sicherheit in der Gemeinde, insbesondere in Schulen und Kitas, betont der Bürgermeister.

"Ich bin der Überzeugung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sich auch nicht testen lassen, wenn es viel Geld kostet. Und das schadet letztendlich der gesamten Gemeinde und der Gesellschaft."

Menschen beim Testen von Corona-Impfung überzeugen

Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Gondelsheim ausgearbeitet, das DRK führt die Tests im alten Feuerwehrhaus der Gemeinde zwei Mal wöchentlich durch. Man nutze die Tests auch für Gespräche, um Bürgerinnen und Bürger von der Corona-Schutzimpfung zu überzeugen, so der DRK-Ortsvorsitzende Claus Steinbach. Er sieht in den kostenlosen Tests nur eine Übergangsphase.

Der Gondelsheimer Gemeinderat hat den kostenlosen Tests zugestimmt. Ob das Angebot tatsächlich nur bis Ende November gilt, steht laut Bürgermeister Rupp nicht fest. Je nach Entwicklung in den kommenden Wochen hält er eine Verlängerung bis Ende des Jahres für möglich.

Seit Montag, 11.10., sind für die meisten Menschen die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos. Ungeimpfte, die einen Test beispielsweise für eine 3G-Veranstaltung benötigen, müssen nun dafür zahlen. Die Preise schwanken üblicherweise zwischen 10 und 20 Euro.