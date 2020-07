per Mail teilen

Die Arbeiten an der Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart bedeuten nicht nur längere Fahrzeiten. Sie haben auch gravierende Folgen für die Gemeinde Gondelsheim (Kreis Karlsruhe).

Vom 10. April bis 31. Oktober saniert die Deutsche Bahn die Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart. Weil der Umleitungsverkehr durch das Saalbachtal führt, sind die Bahnübergänge in vielen Orten der Region geschlossen. Gondelsheim leidet ganz besonders darunter. Der 3.200 Einwohner-Gemeinde ist derzeit in Ost und West geteilt.

Dauer 2:55 min Gondelsheim - das von der Bahn geteilte Dorf Die Sanierung der Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart bringt nicht nur längere Fahrzeiten mit sich, sondern hat auch fatale Folgen für eine Gemeinde: Gondelsheim im Kreis Karlsruhe ist wegen der Arbeiten derzeit ein geteiltes Dorf.

Der einzige Bahnübergang in Gondelsheim ist für Autos gesperrt. Für Fußgänger und Fahrradfahrer öffnen sich die Schranken wegen des starken Zugverkehrs oft nur wenige Minuten. Autofahrer müssen einen mehrere Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie vom Ost- in den Westteil oder umgekehrt möchten. Problematisch ist die Situation vor allem die Bewohner im Osten von Gondelsheim. Denn Rathaus, Geschäfte, Arztpraxen und Restaurants sind überwiegend im Westen.

Wiedervereinigung soll gefeiert werden

Laut Bürgermeister Markus Rupp (SPD) haben sich die Bürger seiner Gemeinde inzwischen mit der Sperrung des Bahnübergangs weitgehend arrangiert. Mancher ist auf das Fahrrad umgestiegen, weil es damit schneller als mit dem Auto geht. Der Rathauschef will auf jeden Fall ein Fest feiern, wenn im Oktober die Arbeiten an der Schnellbahnstrecke abgeschlossen sind und Gondelsheim nicht mehr geteilt ist.