Die Polizei sucht den Fahrer eines Golfs, der sich in der Nacht auf Dienstag eine Verfolgungsjagd mit Beamten in Baden-Baden geliefert hat. Zunächst wollten sie ihn wegen überhöhter Geschwindigkeit zwischen Baden-Baden und Oos kontrollieren. Daraufhin raste er durch verschiedene Straßen, laut Polizei mit bis zu 150 Stundenkilometer, davon. Der Wagen konnte an einer Fußgängerbrücke gestoppt werden, dem Fahrer gelang allerdings die Flucht.