Golfen um den Titel in Rheinmünster

In Rheinmünster (Kreis Rastatt) finden die internationalen Amateurmeisterschaften für Golfer mit Behinderungen statt. Zu den Favoriten gehört die 22-jährige Jennifer Sräga.

Insgesamt 72 Teilnehmer aus über zehn Nationen kämpfen zwei Tage lang in verschiedenen Kategorien um die Titel: Zu ihnen gehört auch die Golferin Jennifer Sräga. Die erfolgreiche Sportlerin hat schon einige große Erfolge vorzuweisen. Deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin und Mitglied der Nationalmannschaft der Golferinnen mit Behinderung.

"Ich habe angefangen zu golfen, als ich klein war. Das heißt, ich kenne es nicht anders. Ich hab gelernt, damit zu spielen."

Jennifer Sräga trainiert täglich für ihren Traum

Die Studentin gilt als Ausnahme-Talent. Ihr Golf-Handicap liegt bei 3,1, und ist damit ein Spitzenwert. Jennifer Sräga trainiert täglich neben ihrem dualen Sportmanagement-Studium. Die 22-Jährige träumt davon, dass Golf paralympisch wird und sie einmal Gold gewinnt. Die harte Arbeit hat sich bei ihr wohl ausgezahlt: Sie ist die einzige Teilnehmerin aus Baden-Württemberg.

Golfer Christian Nachtwey aus Göttingen SWR

Auch Christian Nachtwey aus Göttingen ist bei der Golf-Amateurmeisterschaft in Rheinmünster am Freitag und Samstag dabei. Er ist Präsident des Behindertengolfclub Deutschland. Nachtwey hat nach seinem Motorradunfall vor 25 Jahren einen Stehrollstuhl entwickelt, für sich und andere Behindertengolfer. Bei der Proberunde zum Turnier spielt er zum ersten Mal gemeinsam mit Jennifer Sräga und ist beeindruckt von der Spitzengolferin.

"Du siehst ja die Schläge, wie weit und gerade die sind. Und ein Handicap von 3,1, von daher Chapeau."

Insgesamt werden an den beiden Turniertagen in Rheinmünster die Sieger in acht verschiedenen Klassen ermittelt. Golferin Jennifer Sräga will auf jeden Fall unter ihnen sein. Ausrichter der Internationalen Golfer-Amateurmeisterschaften von Deutschland mit Behinderungen ist der Golf- und Curlingclub Baden Hills.