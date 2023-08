Goldkanal bei Rastatt: Der größte Baggersee in Baden-Württemberg

Der Goldkanal in Elchesheim-Illingen (Landkreis Rastatt) ist der größte Baggersee in Baden-Württemberg. Mit dem Kajak lässt sich das Naturgebiet gut erkunden.

Der Goldkanal in Elchesheim-Illingen ist beliebter Treffpunkt für Wassersportler: Kanufahrer, Angler und Paddler haben dort ihrer Heimat. Einer davon ist Christof Manz vom Paddelclub Illingen.

Kajak-Fahren am Goldkanal ist "Freiheit"

"Es ist für mich jedes Mal, wenn ich hier rausfahre ein unglaubliches Freiheitsgefühl und auch mit Freundschaft verbunden", sagt Christof Manz. Im klassischen Wanderkajak paddelt er über den Goldkanal. "Es ist optimal konzipiert für ruhige Gewässer, um schnell geradeaus zu fahren. Für den Goldkanal ist es perfekt."

Mit jedem Paddelschlag erlebt Christof Manz ein Stück Heimat und Freiheit - hier auf dem Goldkanal direkt am Rhein bei Rastatt findet er Ausgleich zum Ausgleich. "Da fühle ich mich geerdet. Unglaublich gut, Zuhause, Heimatgefühl, wunderschönes Gefühl."

Kleine Insel im Goldkanal gehört zu Frankreich

Im Goldkanal wurde ab den 1930er-Jahren angefangen zu baggern, zunächst wenig erfolgreich nach Gold - daher der Name - später Kies und Sand. Heute befindet sich am Goldkanal noch ein aktives Kieswerk. Auch wenn der Baggersee auf deutscher Seite zu Steinmauern und Elchesheim-Illingen gehört, hat Frankreich dort noch Besitzansprüche.

Mitten im Baggersee liegt eine kleine Insel, sie gehört zu Frankreich. Auf ihr wurde damals in Kriegszeiten ein Westwallbunker errichtet. Heute ist die Insel verpachtet, deren Besitzer haben ein Haus auf den Bunker gesetzt. "Das ist eine wunderschöne kleine Ferieninsel", sagt Christof Manz, der gerne selbst im Besitz wäre.

Paddlerfest lockt tausende Besucher an den Goldkanal

Alle zwei Jahre brummts am Kanal, wenn der Paddelclub Illingen sein Paddlerfest veranstaltet - zuletzt war das im Juli. Tausende kommen dann, um die Wettrennen der Mannschaftskanadier mitzuerleben. "Geile Party, geile Stimmung. Paddlerfest Illingen - alle zwei Jahre ist Ausnahmezustand", sagt Ute Groß aus Elchesheim-Illingen. Sie ist als Unterstützerin für ein Kanuteam gekommen.

Freitag bis Sonntag treten zahlreiche Teams gegeneinander an. Christof Manz gehört zum Team der "Sumpfbrüder". "Wenn du hier wirklich ins Ziel reinfährst, ist es ein wahnsinnig emotionales Gefühl, es ist unglaublich. Und das seit 36 Jahren, und jedes Jahr ist man wieder angespannt."

Das Paddlerfest Illingen lockt alle zwei Jahre tausende Besucher zu den Wettrennen. SWR

Goldkanal am Rhein: "Ein sehr schönes Naturgebiet"

Am Goldkanal gibt es mehrere Wassersportvereine. Der Paddelklub Illingen wurde von Christof Manz' Vater mitgegründet. Für ihn war das Heimat und Identität, ein Leben für den Paddelsport. "Da bin ich aufgewachsen, von klein auf und den lieb ich. Das ist Zuhause, das ist Gemeinschaft. Das ist Freundschaft.“

Auf dem Goldkanal, wird es nicht langweilig zu paddeln. Im Verlauf der Jahreszeiten wandelt sich die Landschaft. Eröffnet immer wieder neue Blickwinkel. "Wenn man den so sieht, könnte man wirklich nicht glauben, dass es ein Baggersee ist und er ist so schön eingebunden in den Rheinauen und hat auch viele Tierarten - Vögel, Fische - also eines sehr schönes Naturgebiet." Der Goldkanal ist Teil des PAMINA-Rheinparks und zum Teil auch ein Naturschutzgebiet.

Der Goldkanal in Elchesheim-Illingen liegt direkt am Rhein. SWR

Goldkanal hat Verbindung zum Rhein

Der Goldkanal hat eine Besonderheit: Er hat einen direkten Zugang zum Rhein. Dort, wo die großen Schiffe fahren, wartet die große Freiheit auf Christof Manz. Es ist sein Lieblingsplatz am Goldkanal.

"Das ist schon ein bisschen so die Verbindung zu der großen weiten Welt. Es ist immer wieder ein ganz tolles Freiheitsgefühl, da rauszufahren, diese Rheinluft zu schnuppern - ein unglaublich gutes Gefühl."