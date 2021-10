Glücklich mit Glatze-Tag - Karlsruhes Männer feiern die Platte

Nicht nur Bruce will es! Die Glatze ist nicht erst seit dem "Stirb langsam"-Schauspieler kein Grund mehr für Männer, sich zu schämen. Karlsruhe feiert die Platte!

Sie ist schon praktisch so eine Glatze. Kein Wunder, dass sie längst nicht mehr nur unfreiwillige Altherrenfrisur ist, sondern sich auch immer mehr jüngere Leute freiwillig eine Platte rasieren lassen. Aber was macht die Glatze so besonders? Frei nach dem Motto "kahl und kahl gesellt sich gern", haben wir unseren SWR-Glatzkopf Teo Jägersberg auf die Suche nach "Gleichfrisierten" in die Karlsruher Innenstadt geschickt.