Ein Gleitschirm-Flieger ist am Mittwoch bei Seebach im Nordschwarzwald abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige am Startplatz "Katzenkopf" gestartet. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er kurz danach an Flughöhe und kollidierte mit einem Funkmast. Einsatzkräfte von Bergwacht und Feuerwehr versorgten den schwer Verletzten.