Ein Gleitschirmflieger ist in Baden-Baden in einer Baumkrone gelandet und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Außerdem waren der Rettungsdienst, die Bergwacht und die Polizei vor Ort. Der 55-jährige Gleitschirmflieger erreichte offenbar nicht die nötige Flughöhe und verfing sich nach kurzem Flug in der Baumkrone. Er blieb unverletzt.