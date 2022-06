per Mail teilen

Ein Gleitschirm-Flieger ist am Mittwoch bei Seebach im Nordschwarzwald abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige am Startplatz "Katzenkopf" gestartet. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er kurz nach dem Start an Flughöhe und kollidierte mit einem Funkmast. Einsatzkräfte von Bergwacht und Feuerwehr versorgten den schwer verletzten.