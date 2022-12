Wegen Glätte ist es am Mittwochmorgen zu zahlreichen Verkehrsunfällen in Gaggenau und im Raum Pforzheim gekommen. Die meisten davon gingen laut Polizei glimpflich aus.

Allein in Gaggenau kam es zu mehr als einem Dutzend Unfällen auf den glatten Straßen. Ein Fahrzeug fuhr gegen eine Mauer, ein weiterer Wagen überschlug sich. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Straße zwischen Gaggenau und Michelbach war zeitweise gesperrt. In Baden-Baden rutschte ein Räumfahrzeug gegen ein parkendes Auto.

Pforzheimer Polizei meldet 20 Unfälle

Die Polizei in Pforzheim sprach am Vormittag von etwa 20 Unfällen wegen Glätte im Bereich des Polizeipräsidiums seit 6:30 Uhr. Unter anderem stürzte ein Radfahrer in Pforzheim. Die meisten Unfälle verliefen laut Polizei aber glimpflich. In Karlsruhe und Umgebung war die Lage auf den Straßen dagegen am früheren Morgen noch ruhig. Erst kurz nach 9 Uhr setzte leichter Schneefall ein.