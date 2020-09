per Mail teilen

Der Pforzheimer Designer Jakob Frank baut seit einigen Jahren in seiner kleinen Werkstatt Design-Gitarren aus Hanf. Die Idee kam ihm während seines Design-Studiums an der Hochschule Pforzheim. Ende September bekommt der 32-jährige den baden-württembergischen Staatspreis für junge Kunsthandwerker verliehen. SWR 4 Reporter Peter Lauber hat den Gitarrenbauer in seiner Werkstatt besucht.