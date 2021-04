per Mail teilen

Girls'Day-Berufe sind Berufe, in denen nur wenige Frauen eine Ausbildung machen oder arbeiten. In einigen von diesen Berufen sind mittlerweile schon viele junge Frauen zu finden, für andere soll der Girls'Day werben.

Mit Marzipan Figuren zum Leben erwecken – eine neue Erfahrung für die 13-jährige Lotta aus Karlsruhe beim Girls'Day in diesem Jahr. Statt sich an diesem Tag in der Backstube der Handwerkskammer als Bäckerin zu versuchen, ist ihre Backstube vor dem Bildschirm zuhause. Aus einem Marzipan-Klotz soll ein Bär werden – Handwerkskunst ganz ohne Backen.

"Ich habe mich gewundert, warum wir keinen Backofen brauchen. An Modellieren habe ich gar nicht gedacht", sagt Lotta. Wegen Corona gibt’s die Anweisungen von Konditor-Meisterin Daniela Herzog nur über den PC. Kneten und Formen mit Marzipan, verlockend dieser Beruf, deswegen zwischendrin der kurze Check des Profis Daniela Herzog, der Ausbilderin: "Hat der ein oder andere Marzipan-Liebhaber es schon gegessen oder habt ihr das noch auf dem Tisch?"

Der Ausflug ins Bäckerhandwerk ist eine feine Sache

Doch ans Naschen denkt hier niemand, die Girls'Day-Mädchen sind voll konzentriert und durchaus beeindruckt von diesem Beruf: "Dass man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, und dass am Ende eine schöne Figur rauskommt, das fand ich sehr schön", sagt Lotta. Der Ausflug heute in den Beruf der Bäckerin - für Lotta war der Girls'Day eine feine Sache.