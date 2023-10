Dem Michelin-Werk in Karlsruhe droht die Schließung. Laut Chemiegewerkschaft IGBCE hat der Konzern angekündigt, sich weitgehend aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland zurückzuziehen.

Dem Standort des Reifenherstellers Michelin in Karlsruhe droht die Schließung. Nach Angaben der Industriegewerkschaft IGBCE will sich der Konzern weitgehend aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland zurückzuziehen. Das sei in Betriebsversammlungen angekündigt worden. Die Gewerkschaft kündigt Widerstand an.



Gewerkschaft kritisiert Kahlschlag bei Michelin

Der geplante Kahlschlag sei nicht nachvollziehbar und werde auf Widerstand stoßen, so Matthias Hille, Leiter des zuständigen Chemiegewerkschaft-Bezirks Mainz. Alle Zahlen müssten auf den Tisch und man werde Alternativen zu möglichen Schließungsplänen erarbeiten.

Hier drohen ebenso traditionsreiche wie hochmoderne Standorte einfach ausgeknipst zu werden!

Neben dem Werk in Karlsruhe droht nach den Plänen des Konzerns auch dem Standort Trier die Schließung. Insgesamt wären laut Gewerkschaft bundesweit bis zu 1.500 Beschäftigte von dem Sparprogramm betroffen.

IGBCE kündigt Alternativen für Michelin-Standorte an

In einer Mitteilung wies die Gewerkschaft am Samstag darauf hin, dass das Unternehmen bislang detaillierte Daten zu Produktionskosten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen schuldig geblieben sei. Allgemeine Verweise auf Überkapazitäten und eine stärker in den jeweiligen Absatzmärkten lokalisierte Produktion rechtfertigten laut IGBCE keine derart tiefen Einschnitte an den deutschen Standorten.

Die Gewerkschaft werde ein eigenes Konzept für die Standorte vorlegen. Neben Karlsruhe und Trier betreffen die geplanten Sparmaßnahmen auch den Michelin-Standort in Homburg.

Die Beschäftigten haben viel Herzblut in die Modernisierung der Standorte gesteckt – das alles darf nicht umsonst gewesen sein.

Der 1931 gegründete Standort Karlsruhe gilt als einer der modernsten der Branche. Erst 2021 wurde die Produktion hier komplett auf elektrische Reifenpressen umgestellt und die CO2-Emissionen um 82 Prozent gegenüber 2010 reduziert.