Gewalt gegen Rettungskräfte oder Droh-Mails an Behördenmitarbeiter - die Hemmschwelle zu pöbeln ist offenbar gesunken. Was das mit einem macht, das berichten mehrere Betroffene.

An einen Einsatz erinnert sich die Bruchsaler Rettungssanitäterin Julia Bornhäuser besonders gut. Weil er besonders unschön war.

Parkender Krankenwagen verursacht Ärger

Es gab einen Notfall in einer zugeparkten Straße. Eine Patientin brauchte dringend Hilfe und der Krankenwagen musste mitten auf der Straße parken. Plötzlich das: Ein Autofahrer kommt nicht vorbei und muss warten. Er droht die Polizei zu rufen und behindert die Sanitäter bei ihrer Arbeit.

Julia Bornhäuser macht das fassungslos. Sie wünscht sich in solchen Situationen mehr "vernünftigten Menschenverstand".

"Wir machen die Straße ja nicht aus Boshaftigkeit dicht, sondern sind da, um Menschen zu helfen."

Deshalb lernen Rettungssanitäterinnen und -sanitäter bereits in der Ausbildung, wie man sich in solchen Situationen verhält. Kommunikation mache vor allem im ersten Lehrjahr einen Großteil aus, sagt Bornhäuser. Glücklicherweise wurde sie bisher noch nicht körperlich angegriffen, doch auch das passiert.

Auch in der Bundes- und Landespolitik ist das Thema präsent. So sprechen der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CDU) am Freitag über Hasskriminalität.

Zahl der schweren Fälle hat zugenommen

Insbesondere während der Corona-Pandemie hat die Zahl der schweren Fälle um 17 Prozent zugenommen, das belegen Zahlen des baden-württembergischen Innenministeriums. Auch Rettungskräfte werden angegriffen, während sie Menschen helfen.

Bei der Polizei bekommen die Beamten genau für solche Situationen Spezialtrainings. Sie lernen, in schwierigen Situationen richtig zu reagieren: Beschwichtigen, die Lage entschärfen und zur Not: Grenzen setzen, sich wehren.

Karlsruher Behördenmitarbeiter spüren verbale Gewalt

Auch in den Behörden ist der Ton rauer geworden. Beleidigungen oder Anfeindungen gehören fast schon zum Alltag, auch im Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramt.

"Das nimmt einen mit", sagt Christina Michel, Teamleiterin im Karlsruher Bürgerbüro K8. "Es gibt Tage, da ist man froh, wenn es nur einer ist", so Michel weiter. Dann freut sie sich allerdings umso mehr, über freundliche Menschen, die dankbar sind.

Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es ein geheimes Alarmierungssystem, außerdem werden immer wieder Deeskalationstrainings und sogar Selbstverteidigungskurse angeboten. Zudem plant man, den Eingang des Ordnungsamts umzubauen - auch zum Schutz der Mitarbeitenden.

Karlsruher Bürgermeister: gesellschaftliches Klima hat sich verändert

Dennoch müsse die Verwaltung nahbar bleiben und für die Bürgerinnen und Bürger da sein, sagt Ordnungsamtsleiter Maximilian Lipp, gleichzeitig müssten die Mitarbeiter geschützt werden. "Dafür gibt es keine Blaupause", sagt Lipp.

Der zuständige Bürgermeister der Stadt Karlsruhe, Albert Käuflein, sieht die Anfeindungen in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Das gesellschaftliche Klima habe sich verändert und da müsse man ansetzen.

"Das Klima ist rauer geworden."

Julia Bornhäuser, die Rettungssanitäterin, kann schwierige Einsätze meist gut abhaken, dennoch muss sie ihr Gedankenkarussel aktiv stoppen. "Ich kuck, dass ich mir einfach keine Gedanken mehr darüber mache, denn das macht einen selber am Ende kaputt." Denn der nächste Einsatz kommt. Und dafür braucht sie ihre volle Konzentration, sie muss schließlich Leben retten.