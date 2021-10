Gesundheitsämter kämpfen mit steigenden Corona-Zahlen

Die steigenden Corona-Zahlen in der Region haben auch Auswirkungen auf die Gesundheitsämter. Fast alle Gesundheitsämter haben Probleme, die Positiv-Getesteten rechtzeitig zu informieren. Die vierte Welle kam schneller als erwartet, sagte ein Sprecher des Gesundheitsamts im Enzkreis dem SWR. Dort kommt man mit der Kontaktnachverfolgung kaum hinterher. Wer corona-positiv getestet wurde, soll deshalb nicht auf den Anruf des Gesundheitsamts warten, sondern sich sofort in Quarantäne begeben, egal ob man geimpft ist oder nicht. Auch das Gesundheitsamt in Rastatt schafft es derzeit nicht, alle positiv-Getesteten noch am selben Tag anzurufen und die Quarantäne so behördlich anzuordnen. Karlsruhe hat sein Amt personell verstärkt und kann in den meisten Fällen die Betroffenen noch am selben Tag informieren.