Die Landkreise Karlsruhe und Calw haben eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr verhängt. Der Stadtkreis Pforzheim will seine Entscheidung im Laufe des Abends bekanntgeben.

Landesweit liegt derzeit über die Hälfte der Landkreise über einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Auch die Kreise Karlsruhe, Pforzheim und Calw liegen deutlich darüber, der Enzkreis ganz knapp (50,1). Nun müssen die örtlichen Gesundheitsämter entscheiden, ob es in den betroffenen Kreisen nächtliche Ausgangsbeschränkungen gibt.

Ausgangssperre nicht nur an Inzidenz gekoppelt

Als erster Landkreis der Region hat Karlsruhe entschieden, dass die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bestehen bleiben. Voraussetzung hierfür ist eine 7-Tage-Inzidenz von über 50. Außerdem muss das zuständige Gesundheitsamt "eine erhebliche Gefährdung der wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus" erkennen und es muss ein "diffuses Infektionsgeschehen" feststellbar sein. "Dies alles trifft im Landkreis Karlsruhe momentan leider noch zu", erklärte Landrat Christoph Schnaudigel (CDU).

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Karlsruhe liegt deutlich über der Landesinzidenz und ist in den letzten Tagen sogar wieder gestiegen. Gleichzeitig sei die Zahl der Infektionen mit dem mutierten Coronavirus bereits auf 100 Fälle angestiegen.

"Wir wollen die Inzidenz unter 50, möglichst unter 35 haben, das ist völlig klar." Christoph Schnaudigel, Karlsruher Landrat

Kreis Calw beschließt ebenfalls nächtliche Ausgangssperre

Auch der Kreis Calw hat am Nachmittag bekanntgegeben, regionale nächtliche Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, zumal der Landkreis Calw andere strukturelle Gegebenheiten hat als urbane Räume. Doch auch unter Berücksichtigung von aktuellen Ausbruchsgeschehen sind die Fallzahlen nach wie vor zu hoch, um von einer Entspannung der Situation sprechen zu können", sagte der Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU).

Im Kreis Karlsruhe gilt die nächtliche Ausgangssperre zunächst bis 7. März, wird aber aufgehoben, wenn die 50er-Inzidenz drei Tage in Folge unterschritten wird. Calw hat die Beschränkungen bis zum 28. Februar befristet. Die Ausgangsbeschränkungen gelten ab Freitag, 0 Uhr.

Entscheidung für Calw und Pforzheim steht noch aus

Das Gesundheitsamt in Pforzheim will im Laufe des Abends entscheiden, wie die Vorgaben nun umgesetzt werden und ab wann mögliche Ausgangsbeschränkungen gelten. Dabei drängt die Zeit. Die landesweiten Beschränkungen gelten seit Donnerstag nicht mehr. Allerdings hat das baden-württembergische Gesundheitsministerium erst am späten Mittwochabend den entsprechenden Erlass an die Kommunen verschickt, auf Grund dessen die Gesundheitsämter eine Entscheidung treffen können.

Klar ist, dass die neue nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gilt. Die landesweiten Beschränkungen, die vom Verwaltungsgerichtshof gekippt wurden, galten von 20 bis 5 Uhr.